Liqui Moly – Umfangreiches Fahrzeugpflege-Sortiment

Liqui Moly, im Schmierstoffbereich und bei Additiven weltweit etabliert, verfügt auch über ein umfangreiches Fahrzeugpflege-Sortiment. Für alle Arten von Fahrzeugen zu Luft, im Wasser, auf und abseits der Straße.

„Wir sind ein Vollsortimenter in der Fahrzeugchemie“, so Günter Hiermaier, Geschäftsführer von Liqui Moly. „Fast alles rund ums Fahrzeug bieten wir an. So auch ein qualitativ hochwertiges, umfangreiches Liqui Moly Fahrzeugpflege-Sortiment“, ergänzt Hiermaier. Lacke, Metalle, Kunststoffe, Textilien, Glas oder Gummi.

Für all diese Anwendungsbereiche gibt es Produkte aus dem Sortiment. Für Reinigung, Konservierung oder Pflege. „Wir bieten Produkte für das ganze Jahr. Egal ob Sie Insekten, Bremsstaub, Salz oder Teer entfernen wollen. Oder einfach nur für eine tolle Optik und den Werterhalt sorgen möchten. Dabei konzentrieren wir uns auf Bedürfnisse der Endkunden. Die bevorzugen eine einfache aber effektive Art der Fahrzeugpflege“, betont Günter Hiermaier.

Pflegeprodukte mit hoher Qualität

Verbraucher schreiben Liqui Moly eine hohe Kompetenz und Qualität in diesem Segment zu. Das beweisen zahlreiche Leserwahlen der auflagenstarken Publikumszeitschriften im Automobilbereich.

Bei diesen landet das Unternehmen seit Jahren auf dem Podest. „Natürlich profitieren auch unsere Geschäftspartner davon, die mit unseren Produkten Umsatz machen“, erklärt Hiermaier.

Das Unternehmen betont in der heurigen Marketingkampagne seine Pflegeprodukte als dritte Säule. Gerade im Frühjahr, wenn viele Menschen sich um die große Fahrzeugreinigung kümmern, will Liqui Moly mit seinem Portfolio ordentlich mitmischen.

