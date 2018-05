Liqui Moly: Zweimal Platz 1 bei der Leserwahl zum beliebtesten Ölhersteller

Liqui Moly ist die Nummer 1 der Motorsportenthusiasten und der sportlichen Motorradfahrer. Die Leser von „Motorsport aktuell“ und „PS“ wählten den Ölhersteller zur beliebtesten Marke.

Diese Trophähen haben dem Hersteller noch im Schrank gefehlt

„Motorsport aktuell“ ist die deutschsprachige Bibel des Motorsports. Die europaweit größte Zeitung für Motorsportbegeisterte erreicht wöchentlich bis zu 250.000 Leser. Und diese wählten mit 60,1 Prozent Liqui Moly auf Platz 1 in der Kategorie Öle/Schmierstoffe. „Wir sind hoch erfreut, dass wir das Feuer der Begeisterung für unsere Marke auch bei den Motorsportfans entfacht haben“, so Peter Baumann.

Auch die Motorradfahrer stimmten ab

Ebenfalls zum ersten Mal gewann Liqui Moly die Leserwahlen von „PS“. Das Monatsmagazin richtet sich an die sport- und technikinteressierten Biker. Jede Ausgabe verzeichnet im Durchschnitt 210.000 Leser. Sie stimmten mit 57,8 Prozent für die Ölmarke aus Ulm an der Donau. „Bei den Autofahrern ist Liqui Moly seit Jahren die beliebteste Ölmarke. Dass sich das nun im Zweiradbereich fortsetzt ist ein toller Erfolg“, sagte Günter Hiermaier. Der Geschäftsführer ist für den Vertrieb in Deutschland und Österreich verantwortlich und wie Marketingleiter Peter Baumann passionierter Motorradfahrer.

Die Produktqualitöt sowie das Sponsoring waren ausschlaggebend

Beide sind sich einig, dass die Platzierungen der herausragenden Produktqualität und dem Sportsponsoring, in diesem Fall zuvorderst den Engagements im Motorsport, geschuldet sind. 2017 investierte der deutsche Ölspezialist rund 20 Mio. Euro in Marketing und Werbung. Die Gewinne bei ‚Motorsport aktuell‘ und ‚PS‘ sind die Titel Nummer 5 und 6 in diesem Jahr. Zuvor hatte LIQUI MOLY wiederholt den ersten Platz bei den Leserwahlen der Zeitschriften ‚Auto Motor und Sport‘, ‚Auto Bild‘, ‚Auto Zeitung‘ und ‚Motor Klassik‘ belegt.

Über 4000 Artikel im Sortiment – seit 1957 engineered und „Made in Germany“

Das Sortiment von Liqui Moly umfasst Motorenöle und Additive, Fette und Pasten, Sprays und Autopflege sowie Klebe- und Dichtstoffe. Insgesamt über 4000 Artikel. Seit der Gründung 1957 entwickelt und produziert die Firma ausschließlich in Deutschland. Das von Ernst Prost geführte Unternehmen verkauft seine Produkte in über 120 Ländern und erwirtschaftete 2017 einen Umsatz von 532 Mio. Euro.

Weitere Informationen:

www.liqui-moly.de