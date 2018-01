Lister Thunder – Erste Neuentwicklung des Jahrhunderts

Lister Thunder – Erste Neuentwicklung des Jahrhunderts. The Lister Motor Company, die älteste überlebende Rennwagen-Schmiede in Großbritannien, wird am 15. Februar bei der „2018 Historic Motorsport International“ Ausstellung in London ihre erste Neukonstruktion in diesem Jahrhundert vorstellen.

Es handelt sich um den Lister Thunder, den das Unternehmen selbst als den legitimen Nachfolger des Lister Le Mans von vor 25 Jahren sieht. Der Lister soll der schnellste, stärkste und luxuriöseste Lister in der 65-jährigen Firmengeschichte sein.

Zum Preis von 139.950 Britischen Pfund (knapp 160.000 Euro) wird Lister im englischen Cambridge eine Kleinserie von 99 Exemplaren mit 666 bhp (675 PS) auflegen, jedes schneller als 320 km/h mit einer Beschleunigung unter drei Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Beim Motor handelt es sich um den 5.0 Liter B8 Supercharged aus dem Jaguar F-Type, von den Lister-Experten „vorsichtig getuned“. Das Unternehmen hofft, zu Jaguar wieder gute Beziehungen aufbauen zu können, ähnlich wie AMG und Brabus bei Mercedes-Benz oder Alpina bei BMW.