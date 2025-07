Livewire stellt elektrisches 125er Kleinmotorrad vor

Livewire stellt elektrisches 125er Kleinmotorrad vor – so eine neue Modellreihe im Stil der Honda Monkey, Benelli TNT 125 und Brixton Crossfire 125 XS, die sich aber derzeit noch in der Entwicklung befinden. Die beiden elektrischen Minibikes in der 125er-Leistungsklasse haben eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 85 km/h und sprinten in rund drei Sekunden von 0 auf 50 km/h.

Die Kleinmotorräder – eine Straßenversion und eine Offroad-Variante für Einsätze auf Privatgelände, etwa einer Ranch – sind mit zwei entnehmbaren Akkus bestückt. Sie sollen eine Reichweite von rund 160 Kilometern ermöglichen.

Wann die kleinen Elektromotorräder auf den Markt und ob sie auch nach Europa kommen, ist nicht bekannt. Die abgespaltete Elektrosparte von Harley-Davidson hat in Europa im ersten Halbjahr 14 batteriebetriebene Motorräder verkauft. hak/aum