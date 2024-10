Liza Martinek wird neue Direktorin Aftersales bei Astara

Ab sofort findet bei Astara Mobility Austria, verantwortlich für den Import von Nissan in Österreich, ein Wechsel im Management statt. Liza Martinek übernimmt ab sofort den Posten der Direktorin Aftersales.

Die Managerin verfügt über mehr als 15 Jahre internationale Erfahrung in der Automobilindustrie. Zuletzt war sie sechs Jahre in der Organisation von Nissan Europe tätig, wo sie – unter anderem – bereits im Bereich Aftersales leitende Aufgaben erfüllt hat. Liza Martinek, Mutter zweier Kinder, verfügt über einen Master of Arts sowie einen Executive Master of Business Administration. Sie spricht fließend Deutsch, Englisch, Russisch und Französisch.

Peter-Emanuel Koci (66), langjähriger Direktor Aftersales von Nissan Österreich und zuletzt von Astara Mobility Austria, wird per 31.10.2024 aus dem Unternehmen ausscheiden und in den wohlverdienten Ruhestand wechseln.

„Wir freuen uns über die Verstärkung durch eine versierte und international erfahrene Kollegin und heißen Liza Martinek in unserem Team willkommen. Gleichzeitig möchte ich mich sehr herzlich für den langjährigen Einsatz von Peter-Emanuel Koci bedanken“, erklärt Michael Kujus, Managing Director von Astara Mobility Austria.

