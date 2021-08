Lkw-Abbiegeassistenten nicht sicher genug

Ein Test von ADAC/ÖAMTC ergibt, Lkw-Abbiegeassistenten sind noch nicht sicher genug. Man hat neun auf dem Markt befindliche Nachrüst-Abbiegeassistenten getestet. Ergebnis: Nicht einmal die Hälfte der untersuchten Systeme arbeitet gut und zuverlässig. Nämlich so, dass sie einen spürbaren Nutzen für die Verkehrssicherheit brächten.

Jeder dritte Fahrradunfall ist ein Abbiegeunfall. Abbiege-Assistenten, die den Bereich neben dem Lkw überwachen, schaffen Abhilfe. Sie warnen den Fahrer, wenn sich ein Fahrradfahrer im toten Winkel befindet. Europaweit sind sie ab 2024 für neu zugelassene Lkw ab 3,5 Tonnen verpflichtend.

Vier der neun untersuchten Assistenz-Systeme schnitten mit „mangelhaft“ ab. Zwei wurden mit „gut“ und zwei mit „befriedigend“ bewertet. Testsieger ist der Assistent der Eyyes GmbH. Das System produziert im realen Straßenverkehr keine Fehlmeldungen. Und es kann Radfahrer auch noch in einem seitlichen Abstand von sechs Metern zum Lkw erkennen. Die optische Rückmeldung an den Fahrer ist leicht und verständlich. Allerdings ist der Testsieger mit einem Preis von 3.690 Euro auch am teuersten.

Der Autoclub testete möglichst viele verschiedene Alltagssituationen. Sowohl auf dem Testgelände als auch im realen Verkehr. Überprüft hat man etwa, ob die Geräte rechtzeitig auf Inlineskater und Rollstuhlfahrer reagieren. Und wie groß der jeweilige Abdeckungsbereich ist. Außerdem wollten die Tester wissen, was passiert, wenn sich parkende Autos zwischen Lkw und Radler befinden oder der Blinker des Lkw nicht genutzt wurde.

Besondere Aufmerksamkeit galt dabei der Frage, ob und wie oft Systeme Fehlwarnungen auslösen. Denn bei zu häufigen Fehlwarnungen sinkt die Akzeptanz für technische Assistenten nachweislich. Eine besonders hohe Zahl von Fehlwarnungen hatten Systeme, die nicht zwischen Bäumen oder Verkehrsschildern und ungeschützten Verkehrsteilnehmern unterscheiden können. Außerdem konnte keiner der getesteten Assistenten einen Radfahrer zuverlässig erkennen, wenn sich zwischen der Radfahr- und der Lkw-Spur parkende Fahrzeuge oder andere Hindernisse befanden. Insgesamt sind die meisten der derzeit angebotenen Lkw-Abbiegeassistenten noch nicht sicher genug.

