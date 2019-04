Lkw-Abbiegeassistenten – Überwiegend gute Ergebnisse

Lkw-Abbiegeassistenten zeigten im Test überwiegend gute Ergebnisse. Für neue Lkw werden sie frühestens ab 2022 europaweit Pflicht. Sie sollen auf Radfahrer aufmerksam machen, die sich rechts neben dem Fahrzeug befinden. Und vor möglichen Kollisionen während des Abbiegens warnen. Laut Statistik starben im Jahr 2017 etwa in Deutschland 37 Radfahrer bei Zusammenstößen mit rechtsabbiegenden Lkw. Der ADAC hat jetzt mehrere verfügbare Systeme unter die Lupe genommen – mit überwiegend positiven Ergebnissen.

Im Test wurden Abbiegeassistenzsysteme mit unterschiedlichen Technologien untersucht. Fazit: Jeder der Assistenten konnte im Test zwar die Vorschriften erfüllen. Den deutlich anspruchsvolleren internationalen Anforderungen ab 2022 konnte kein Testkandidat entsprechen. Am besten schnitt im Test das System AAS von Mekra Lang ab.

Auf dem Testgelände und im realen Straßenverkehr ermittelte man die Anzahl an Fehlauslösungen. Aufgrund von Verkehrsschildern oder Bäumen am Straßenrand. Diese wirken sich negativ auf die Akzeptanz und das Vertrauen des Fahrers aus. Die Assistenten von Mekra Lang Mobileye oder Luis Technology verursachten eine geringe Anzahl an Fehlauslösungen.

Da kein Kandidat im Test den Radfahrer erkennen konnte, wenn sich zwischen Radfahr-und Lkw-Fahrspur Hindernisse befinden, wünscht sich der Automobilclub hier rasch technische Nachbesserungen.