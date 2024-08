Lösungen für den Güterverkehr für morgen

Auf der diesjährigen IAA Transportation in Hannover präsentiert Bosch seine neuesten Innovationen für den Güterverkehr. Im Fokus stehen dabei komplexe Technologien, die den Wandel von hardware- zu softwaredefinierten Lastwagen begleiten. Diese Transformation hin zu digital vernetzten und emissionsarmen Fahrzeugen soll Herstellern von Nutzfahrzeugen, Spediteuren und Logistikern den Weg in eine moderne Zukunft ebnen.

Der Marktführer setzt verstärkt auf elektrische Antriebstechnologien und bietet mit seiner e-Achse eine Lösung, die sich problemlos in Nutzfahrzeuge bis 7,5 Tonnen integrieren lässt. Diese Technologie ermöglicht es Flottenbetreibern, auch zukünftig flexibel und umweltfreundlich, beispielsweise in städtischen Umweltzonen, zu agieren.

Elektrifizierung & Wasserstofftechnologie

Zusätzlich treibt die Firma die Entwicklung von Wasserstofftechnologien voran. Sie bietet bereits ein 200-Kilowatt-Brennstoffzellensystem in Serie an und arbeitet an einer kompakteren, leistungsstärkeren Version mit 300 Kilowatt. Parallel dazu entwickelt der Technologiekonzern maßgebliche Komponenten für Wasserstoffmotoren, wie etwa einen neuen Injektor für die Direkteinblasung, der ab 2026 auf den Markt kommen soll.

Intelligente Steuerung & digitale Innovationen

Neben physischen Komponenten bietet der Hersteller auch digitale Lösungen an, die die Effizienz von Nutzfahrzeugen steigern. Der Automotive Connectivity Hub ermöglicht herstellerunabhängig den Zugriff auf Betriebs- und Diagnosedaten, wodurch Flottenbetreiber den Verbrauch ihrer Fahrzeuge optimieren können. Mit dem Retrofit Efficiency Module lässt sich die Geschwindigkeit der Fahrzeuge anpassen, was den Verbrauch um bis zu vier Prozent senken kann. Weitere digitale Dienste wie „Vehicle Health“ und „Battery in the Cloud“ sorgen für vorausschauende Wartung und optimierte Nutzung von Elektrofahrzeugen.

Auch spannend ist die Erweiterung des Produktportfolios um vollelektrische Lenksysteme. Die Servo E ermöglicht eine umweltfreundliche, ölfreie Montage und kann flexibel an Kundenanforderungen angepasst werden. Für automatisierte Fahrfunktionen bietet der Branchenführer das Servotwin-System an, das hydraulische und elektrische Komponenten kombiniert und für Nutzfahrzeuge bis SAE-Level 4 geeignet ist.

Zusätzlich bietet der Hersteller neue Lösungen zur Echtzeitüberwachung von Fahrzeugen. Mit „Ride Care Insight“ können Flottenbetreiber Karosserieschäden, Rauchen im Fahrzeug und riskante Fahrmanöver frühzeitig erkennen.

Unterstützende Tätigkeit

Neben diesen technologischen Entwicklungen unterstützt die Firma die Transportbranche mit Beratungs- und Engineering-Dienstleistungen. Dazu gehören cloudbasierte Diagnoselösungen, vernetzte Kartenservices und eine digitale Serviceplattform für Logistiker. Auch im Bereich der Fahrzeugperipherie, etwa durch Kameras und Radarsysteme, bietet der Elektronikspezialist innovative Lösungen an.

