Lotus bringt Emira V6 SE und Emira Turbo

Lotus bringt Emira V6 SE und Emira Turbo. Der Neue soll für wirklichen Fahrspaß stehen, wie man es von Lotus kennt. Der 6-Zzylinder-Antrieb bleibt aber unverändert, ein aufgeladener 3,5-Liter-V6-Motor mit 400 PS, der in 4,3 Sekunden von Null auf Hundert sprintet. Er ist wahlweise mit einem serienmäßigen Sechsgang Schaltgetriebe mit LSD Sperrdifferenzial oder optionalem Automatikgetriebe verfügbar. Für ein noch direkteres Fahrerlebnis hat man also das ikonische V6-Aggregat weiter verfeinert.

Vorab zum Emira V6 SE – Unter anderem ermöglicht jetzt ein neues Drucklager im manuellen Getriebe noch präzisere Gangwechsel. Außerdem wurde die Dämpfer-Kalibrierung optimiert und die Radausrichtung leicht angepasst – für ein noch schärferes Handling und höheren Fahrkomfort. Zwei Fahrwerksabstimmungen stehen zur Wahl. Tour ist auf den täglichen Einsatz im Straßenverkehr ausgelegt und verbindet die für Lotus typische Agilität mit Komfort. Der Sport-Modus bietet eine etwas strafferen Federung für eine höhere Fahrdynamik. Unterstützt wird das Ganze durch eine hydraulische Lenkung, die hervorragende Rückmeldung liefert.

Serienmäßig ist der Emira V6 SE in Zinc Grey lackiert und besticht durch exklusive Merkmale. Dazu gehören zum Beispiel die speziellen V6 SE-Plaketten, das erweiterte Black Pack, 20-ZollLeichtmetallfelgen, rote Bremssättel und eine luxuriöse Innenausstattung mit Alcantara und Sportpedalen. Außerdem können Kunden ihren Emira V6 SE hochgradig personalisieren. Dafür stehen 15 Außenlackierungen, sieben Innenraum-Themen, vier Bremssattel-Farben und acht Felgen-Designs

zur Wahl, die dem Fahrzeug einen individuellen Ausdruck verleihen. Österreichische Preise waren bei Redaktionsschluss noch nicht verfügbar.

Der Emira Turbo er ist das Einstiegsmodell der Emira-Reihe. Er ist alltagstauglich und bietet gleichzeitig den bekannten Lotus-Fahrspaß. Angetrieben wird der Sportwagen vom selben 4-ZylinderTwin-Scroll-Turbomotor und 8-Gang-DCT-Getriebe wie der Turbo SE, die beide vom Technologiepartner AMGs stammen. In 4,4 Sekunden sprintet der Emira Turbo so von 0 auf 100 km/h und er verfügt über einen Tour- und Sport-Fahrmodus und überzeugt mit Hochleistungskomponenten wie Doppelquerlenkeraufhängung, integriertem Heckspoiler und elektrohydraulischer Servolenkung.

Auch der Emira Turbo hat ein umfangreiches Paket an moderner Sicherheitstechnologien an Bord, darunter ein autonomer Notbremsassistent, Verkehrszeichenerkennung, Toter-Winkel-Assistent und Müdigkeitserkennung. Zwölf-Wege-Sitze mit Memory-Funktion, ein 190-Watt-Audiosystem sowie

drahtlose Smartphone-Integration via Apple CarPlay und Android Auto sorgen für zusätzlichen Fahrkomfort. Mit optionalen Paketen wie dem Convenience Pack, Extended Co-Driver Pack oder Extended Lower Black Pack können Kunden die Funktionalität und das Erscheinungsbild des Emira Turbo individuell anpassen. Optisch differenziert er sich durch spezielle Turbo-Plaketten, gelb-schwarze Lotus-Embleme und Akzente in Satin-Silber. Der Emira Turbo ist in Deutschland ab

einem Preis von 97.500 Euro erhältlich.