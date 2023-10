Lotus Emeya nimmt Porsche ins Visier

Lotus und SUV, das ist per se eigentlich ein Unding. Die englische Traditionsmarke stand bislang für puristische Sportwagen, präzises Handling, knackige Performance – und extremen Leichtbau. Was hätte Lotus-Gründer Colin Chapman wohl zu dem knapp 2,6 Tonnen schweren Geländewagen Eletre gesagt? Max Szwaj, der Chef des Lotus-Entwicklungszentrums GIC betont: „Das ist der fortschrittlichste Lotus, der je gebaut wurde.“ Er gesteht auch: Das Gewicht sei ein Problem. Man habe im Eletre alle Lotus-Inhalte der Vergangenheit so gut als möglich in die Zukunft übertragen.

Nun aber nimmt Lotus mit einem weiteren Modell Porsche ins Visier . Mit dem vollelektrischen SUV Eletre haben die Briten unter chinesischer Führung allerdings einen neuen Kurs eingeschlagen. Und es geht Schlag auf Schlag. Mit dem 905 PS starken Viertürer Emeya zielt die Marke im nächsten Jahr auf Porsche.

Die beiden Elektromotoren an Vorder- und Hinterachse liefern zusammen 666 kW /905 PS und sollen das Coupé in unter 2,8 Sekunden von null auf 100 beschleunigen. 256 km/h Höchstgeschwindigkeit verspricht Lotus. Elektronisch wird bei höherem Tempo die Karosserie abgesenkt, um dem Wind weniger Stirn zu bieten. Ein Preis wird noch nicht kommuniziert, bestellt werden kann der GT aber bereits. hak/aum

