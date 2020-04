Lotus – Evija konfigurierbar

Lotus hat einen 360-Grad-Konfigurator für den Evija freigeschaltet.

Der 1.471 kW/2.000 PS starke und über 320 km/h schnelle Elektro-Zweisitzer ist in Atomic Red, Carbon Black und Solaris Yellow zu bekommen. Es gibt Reservierungsgebühr von „nur“ 250.000 Britischen Pfund (ca. 286.000 Euro). Das britische Hypercar hat ein maximales Drehmoment von 1.700 Newtonmetern und beschleunigt in unter drei Sekunden von null auf 100 km/h. Das Tempo 300 soll in nur neun Sekunden erreicht sein. Die Reichweite des 4,60 Meter langen und 1680 Kilogramm leichten Supersportwagens gibt Lotus mit rund 400 Kilometern an. Die Batterien sollen bei 350-kW-Schnell-Ladung bereits in 18 Minuten wieder voll geladen sein.

Lotus plant, analog zur Typennummer, den Bau von 130 Exemplaren. Die Produktion soll in diesem Jahr beginnen und ist für 2020 bereits komplett verkauft.

