Lotus: Gleich drei Auslaufmodelle

Gleich drei Auslaufmodelle beschert Lotus den Sportwagenfreunden im heurigen Jahr. Die Kultmarke strukturiert sich neu und läutet 2021 als letztes Jahr für die Baureihen Elise, Exige und Evora ein. Nach dann insgesamt rund 55.000 gebauten Einheiten.

Die Gründe für die Lotus Auslaufmodelle: Das 1.471 kW/2.000 PS starke Elektro-Hypercar Evija und der Mittelmotor-Hybrid Type 131. Außerdem kooperieren die Engländer in Zukunft technisch mit der Renault-Tochter Alpine. In den Bau einer neuen Fabrik investiert Lotus umgerechnet über 110 Millionen Euro. Die Zahl der Mitarbeiter soll, inklusive der Engineering-Abteilung, um weitere 250 steigen. Nach dem Einstieg von Geely und Etika Automotive aus Malaysien hat man in den vergangenen knapp dreieinhalb Jahren bereits 670 Mitarbeiter neu eingestellt.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp