Lotus: Neue Kommunikationsmanagerin Region DACH

Seit Anfang Juni ist Stephanie Thoma neue Kommunikationsmanagerin für Lotus Cars Europe, Region DACH. Die PR-Spezialistin studierte Anglistik, Politologie und Soziologie. Eine Ausbildung im Bereich Motorsportmanagement, berufliche Erfahrungen in China – Teamassistentin beim F1 China Grand Prix – und die Tätigkeit bei PR-Agenturen prädestinieren sie für die Position beim Sportwagenhersteller Lotus. Mit der Erweiterung des Europageschäfts ist Sie jetzt für den Kommunikationsbereich in der Region DACH – Deutschland, Österreich Schweiz – zuständig. Sie berichtet in dieser Funktion an Benedikt Bucher, DACH-Chef bei Lotus Cars Europe.

