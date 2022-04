Louis eröffnet neuen Standort

Louis eröffnet neuen Standort in Wiener Neustadt. Die neue Einkaufswelt für Motorradfahrer aus Niederösterreich und dem Burgenland eröffnet am 22. April im Cine Nova Center, Stadionstraße 42.

Auf 800 Quadratmetern finden Louis-Kunden dort alles, was sie für sich und ihre Maschine brauchen. Inklusive kompetente Beratung und ein umfangreiches Serviceangebot. Die neue Filiale ist die zehnte in Österreich und liegt auf halbem Weg zwischen Neusiedler See und dem Motorradtreff Kalte Kuchl.

