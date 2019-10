Louis – Sportliche Einsteiger-Textilhose

Mit der Probiker „Sport“ bietet Louis eine neue sportliche Einsteiger-Textilhose an. Sie unterscheidet sich durch ihren schlanken Schnitt von den üblichen Tourenhosen. Wie bei Kombihosen aus Leder kann man die Stiefel über der Hose tragen.

Die Probiker Sport passt auch gut zu Motorrad-Sneakers und kommt ohne Klimamembran daher. Serienmäßig verfügt die Hose über höhenverstellbare Knieprotektoren, Sicherheitsnähte und Materialdopplungen an Gesäß und Hüften. Weiters mit Stretch-Einsätzen sowie Weitenverstellung am Bund und einen Verbindungsreißverschluss. Die Probiker Sport gibt es in Herren- und Damengrößen. Sie kostet 99,99 Euro.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp