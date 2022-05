Louis – Vintage-Helme von MTR

Motorrad-Zubehörmulti Louis nimmt drei Vintage-Helme von MTR in sein Programm. Im Stil der 60er- und 70er-Jahre. Es handelt sich um einen Jet-, einen Cross- und einen Integralhelm.

Sie bestehen aus einer Fiberglasschale. Ausgestattet mit klassischem Doppel-D-Verschluss. Den MTR Vintage (Integral) und den Vintage MX (Cross) gibt es nur in Schwarz. Der MTR Jet Fiber ist in Metal-Flake-Lackierung und wahlweise auch in Rot erhältlich. Er verfügt außerdem über einen Halter für das Brillenband. Der Vintage und der Vintage MX kosten jeweils 149,99 Euro, den Jet Fiber gibt es für 99,99 Euro.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp