LS2 Challenger II für Tourenfahrer

LS2 Challenger II für Tourenfahrer – Nicht zuletzt an Langstreckenfahrer wendet sich LS2 mit der zweiten Generation des Integralhelms Challenger aus Fiberglas. Der Innenstoff besteht aus atmungsaktiven, hypoallergenen und antibakteriellen sowie kühlendem Fasergewebe, die in drei Größen erhältliche Außenschale zeichnet sich durch einen doppelten Heckspoiler zur Verbesserung der Aerodynamik aus.

Zur Ausstattung des Challenger II gehören neben den obligatorischen Lufteinlässen ein mikrometrischer Verschluss mit Notfall-Schnellverschlussmechanismus, ein Pinlock, eine integrierte Sonnenblende und ein Schnellwechselsystem zur Reinigung oder Austausch des Visiers. Die Versionen in Unifarbe haben eine unverbindliche Preisempfehlung von 329 Euro, die Versionen mit Grafik kosten 30 Euro mehr.