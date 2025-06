Luca de Meo verabschiedet sich bei Renault

Luca de Meo verabschiedet sich bei Renault – Nach fünf Jahren bei Renault hat Luca de Meo seinen Rücktritt angekündigt um sich neuen Herausforderungen außerhalb der Automobilbranche zu widmen.

„Fünf Jahre lang hat Luca de Meo daran gearbeitet, die Renault Group wieder an ihren angestammten Platz zurückzuführen. Unter seiner Führung steht unser Unternehmen heute auf einem gesunden Fundament, verfügt über ein beeindruckendes Produktportfolio und ist zurück auf Wachstumskurs. Neben seiner unternehmerischen Kompetenz ist Luca de Meo ein kreativer, engagierter, leidenschaftlicher und inspirierender Mensch. Im Namen des gesamten Unternehmens danke ich ihm für all die gemeinsamen Jahre und die Herausforderungen, die wir erfolgreich gemeistert haben. Persönlich werde ich insbesondere die Qualität unserer Zusammenarbeit in dieser unvergesslichen Zeit in Erinnerung behalten. Zugleich möchte ich auch den Mitarbeitenden des Konzerns herzlich danken, die diesen Weg mit uns gegangen sind – zum Wohle eines Unternehmens, auf das wir alle stolz sind“, so Jean-Dominique Senard.