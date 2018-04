Lucas Auer: Bestens vorbereitet und mit neuem Sponsor in die DTM

Der Tiroler wird nun vom Villa Vitalis Medical Health Resort in den Bereichen Gesundheit und Regeneration unterstützt. Die DTM startet traditionell wieder auf dem Hockenheimring.

Ein wichtiges Jahr

Am 4. bis zum 6. Mai steigt auf dem Hockenheimring der Saisonauftakt der DTM. Für Lucas Auer aus mehreren Gründen ein wichtiges Jahr: Zum einen will er mit Mercedes – beendet am Ende der Meisterschaft nach 30 Jahren das Engagement in der DTM – noch einmal richtig durchstarten, zum anderen geht es natürlich auch darum, sich mit guten Vorstellungen für kommende, neue Aufgaben zu empfehlen. Auer wird in dieser Saison erneut mit einem Mercedes-AMG C63 DTM des Teams HWA an den Start gehen.

Er hat klare Ziele

Lucas Auer: „Du kannst keine Erfolge planen, schon gar nicht in der DTM. Dazu ist die Dichte einfach zu groß. Das haben die Testfahrten wieder deutlich gezeigt. Es ist alles so knapp beisammen. Da entscheiden Kleinigkeiten über Sieg und Niederlage. Für mich heißt es Abliefern und Performen. Gelingt das, ergibt sich alles andere von selbst. Wenn ich ein Ziel definieren müsste, würde ich sagen, dass ich einerseits wieder Schritte nach vorne machen, andererseits – wie im Vorjahr – bester Mercedes-Pilot werden möchte. Das wird nach der Rückkehr von Pascal Wehrlein aus der Formel 1 schwer genug.“

Wenn er Top-Leistungen bringt, stehen ihm alle Türen offen

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff: „Das Abschiedsjahr bringt ganz klar auch viel Wehmut mit sich. Aber wir werden alles daran setzen, um uns erfolgreich aus der DTM zu verabschieden.“ Und zu Lucas Auer: „Er muss heuer einfach wieder Top-Leistungen bringen, dann stehen ihm alle Türen offen.“

Für die Top-Leistungen in Sachen Gesundheit steht Lucas Auer ein neuer Partner bei

Kurz vor dem Saisonstart ist es gelungen, mit dem „Villa Vitalis Medical Health Resort“ einen neuen Partner zu finden. Das Unternehmen mit Sitz im oberösterreichischen Aspach wird aber nicht nur als Personality-Sponsor auf dem Helm von Lucas Auer fungieren, sondern wird den Kufsteiner vor allem in den Bereichen Gesundheit, Fitness und Regeneration begleiten. Eine ideale Ergänzung zu seinem langjährigem Trainer Markus Wittner, der wie Auer, in Kufstein beheimatet ist.

Was ist die „Villa Vitalis“?

An der Spitze steht Dr. Günther Beck. Früher selbst erfolgreicher Biathlet (Europameister 2001, Weltcupsieger in der Staffel 1999), verheiratet mit der Deutschen Ex-Weltklasse Athletin Martina Glagow, und auch bekannt als ORF-Co-Kommentator, hat er 2016 den Betrieb seiner Eltern übernommen, fungiert seitdem als Geschäftsführer.

Die Chemie hat gleich gestimmt

Dr. Günther Beck: „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Luggi. Schon nach den ersten Sitzungen war mir klar, dass er einer der professionellsten Sportler ist, mit denen ich je gearbeitet habe. Das macht unser Engagement natürlich noch interessanter.“

Ähnlich sieht es Lucas Auer: „Die Chemie hat von Beginn an gestimmt. Von den Möglichkeiten her ist Villa Vitalis einfach optimal für mich. Ich bin fest davon überzeugt, dass mich die Symbiose mit Günther und Markus wieder einen Schritt weiterbringen wird.“