Lucas Auer – Rückkehr zu Mercedes-AMG

Viele Spekulationen, jetzt ist sie fix, die Rückkehr von Lucas Auer zu Mercedes-AMG. Nach zwei Jahren kehrt er zurück. 2021 geht Auer im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) an den Start. „Ich habe immer gesagt, es ist mein Ziel, in einem Top-Team in einer Top-Meisterschaft um Siege zu fahren. Genau dieses Szenario ist jetzt unter Dach und Fach“, freut sich Lucas Auer. „Die Rückkehr zu Mercedes-AMG ist jetzt schon ein besonderes Gefühl.“Auer hat dabei einen speziell für die DTM gültigen Vertrag unterschrieben.

Der Tiroler pilotiert in der DTM 2021 einen Mercedes-AMG GT3. Zum Einsatz kommt das Fahrzeug beim deutsch-amerikanischenMercedes-AMG Team Winward. Sein Partner ist der in der Schweiz lebende Deutsch-Brite Philip Ellis. Angesprochen auf die kommende DTM, gerät der Kufsteiner ins Schwärmen: „Wenn man sieht, welche Teams und welche Fahrer da gerade täglich präsentiert werden, wird das eine absolute Top-Meisterschaft. Mit professionellen Teams und ganz starken Piloten. Dazu ist der Kalender mit vielen traditionsreichen Kursen ausgestattet. Und auch der neue Reifenpartner Michelin ist ein absoluter Gewinn.“ Einige gute Gründe also für die Rückkehr von Lucas Auer zu Mercedes-AMG.

