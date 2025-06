Lucky Car erweitert Partnerschaft mit Birner

Die rasche Expansion von Lucky Car im vergangenen Jahr etwa durch die Übernahme der österreichischen ATU-Werkstätten, sowie die Implementierung bestehender Qualitätsnormen an neuen Standorten, ist nur mit zuverlässigen Partnern möglich. So erweitert man mit einer strategischen Partnerschaft, so gesehen die Firma Birner, seinerseits heimischer Marktführer im Bereich Autoersatzteile und Autozubehör. Die langjährige Zusammenarbeit wurde bereits 2019 vertieft und wird nun auch offiziell auf alle ehemaligen ATU-Standorte ausgeweitet.

Mitar Kos, Geschäftsführer von Lucky Car, zeigt sich über die weitere Zusammenarbeit erfreut: „Eines unserer ganz großen Ziele nach der ATU-Übernahme im vergangenen Jahr war es, bei den Werkstätten unsere Lucky-Car-Grundtugenden schnellstmöglich zu etablieren – nämlich voller Fokus auf Kundenzufriedenheit und beste Qualität. Genau das können wir dank hochwertiger Ersatzteile und Just-in-Time-Lieferung von Birner unseren Kunden unabhängig von der Automarke zusichern – also vom Verbrenner bis zum E-Auto.“

Franz Lettner, Geschäftsführer bei Birner, zeigt sich ebenfalls zufrieden: „Auch 2025 freuen wir uns über die Fortführung und den Ausbau dieser langjährigen Partnerschaft. Diese zeigt einmal mehr, dass man der perfekte und verlässliche Partner für innovative und nachhaltige Lösungen ist. Beide Unternehmen sind nicht nur Marktführer in ihren Segmenten, sondern auch aktiv und maßgeblich an der wirtschaftlichen Expansion und Weiterentwicklung der Branche in Österreich beteiligt.“

Schulungen der Mitarbeiter werden intensiviert

Im Zuge der erweiterten Kooperation zwischen Lucky Car und Birner sollen auch die Schulungen für Lucky-Car-Mitarbeiter intensiviert werden. Noch in diesem Jahr plant Lucky Car die Einführung einer eigenen „Lucky Car Academy“, um das Team kontinuierlich auf dem höchsten Niveau zu halten. Im Zuge dessen wird auch die Birner Akademie eingebunden, die mit ihrem technischen Know-how die Schulungen bereichern wird.

Ostoja „Ossi“ Matic, Gründer und Eigentümer von Lucky Car, unterstreicht die Bedeutung des Projekts: „Unsere Mitarbeiter sind unser wertvollstes Gut. Umso mehr freut es mich, dass wir durch die Kooperation mit Birner einen noch stärkeren Fokus auf ihre Weiterbildung legen können.“