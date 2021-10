Lucky Car expandiert in die Schweiz

Nach Jahren des stetigen Wachstums in Österreich, expandiert Lucky Car, die größte vertragsfreie heimische Werkstattkette, in die Schweiz. Im September 2021 hat Lucky Car hat seinen ersten Standort in der Schweiz eröffnet. In der Gemeinde Dübendorf im Kanton Zürich hat man der Grundstein zur internationalen Expansion gelegt. Bald folgen weitere.

Für Lucky Car-Gründer und Eigentümer Ostoja „Ossi“ Matic nach mehrjähriger, sorgfältiger Planung die Bestätigung des bisherig erfolgreichen Wegs: „Aus der Geschäftsidee, Spot-Repair für Lackschäden anzubieten, hat sich mit Lucky Car der größte, unabhängige Player bei KFZ-Reparaturen entwickelt. Jetzt sind wir auch international präsent. Damit ist ein Traum für mich in Erfüllung gegangen.“

Rasantes Wachstum

Die Entwicklung kommt nicht von ungefähr. Eine ausgeklügelte Franchise-Lösung, 2016 auch als „Bestes Franchise System Österreichs“ ausgezeichnet, macht den raschen Erfolg möglich. „Jeder Partner ist Geschäftsführer seines Unternehmens: Die Marke Lucky Car vereint alle unter einem gemeinsamen Banner“, erklärt Matic. Zusätzlich wirkte sich auch die Übernahme aller österreichischen Filialen der Werkstattkette Midas im Jahr 2019 positiv aus.

So betreibt das 2008 gegründete Unternehmen mittlerweile 40 Lucky Car-Niederlassungen in ganz Österreich. Für sämtliche Reparaturen in den Bereichen Lack & Karosserie, KFZ-Mechanik und Autoglas für alle Automarken.

Wieso expandiert Lucky Car in die Schweiz?

Dass sich Lucky Car just die Schweiz zum Start der internationalen Expansion ausgesucht hat, ist kein Zufall. Das Nachbarland birgt enormes Marktpotenzial. So kommen laut Auto Gewerbe Verband Schweiz 548 PKWs auf 1.000 Einwohner (Stand 2020). Heißt, auf den Schweizer Straßen tummeln sich rund 4,7 Millionen Autos. Ähnlich gute Verhältnisse wie im heimischen Markt. In Österreich sind es laut Statistik Austria rund 5,09 Millionen (Stand 2020).

Auch in der Schweiz setzt Lucky Car ähnlich wie hierzulande – Stichwort Midas – auf strategisch sinnvolle Übernahmen. Es handelt sich bei dem Standort Dübendorf um eine vormalige Niederlassung des Schweizer KFZ-Lackierers „Venom“. Für das vierte Quartal 2021 rechnet Lucky Car „Schweiz“ bereits mit einem Umsatz von rund zwei Millionen Schweizer Franken.

Was bringt die Zukunft?

Ein weiterer Standort ist bereits für 2022 geplant. Langfristig will Lucky Car rund 30 Filialen in der Schweiz betreiben. Weiters ist die Erschließung des gesamten D-A-CH-Raumes geplant.

„Aktuell liegt unser Fokus auf gesundem Wachstum in der Schweiz. Wir führen aber unsere internationale Expansion in den nächsten Jahren fort. Und in absehbarer Zeit sind wir auch am deutschen Markt präsent“, so Ossi Matic. Genauso wichtig wie das Wachstum ist für Lucky Car die soziale Verantwortung. Daher soll auch die Lehrlingsoffensive des Unternehmens, die in Österreich bereits läuft, weiter forciert und auch in der Schweiz implementiert werden.

2008 hat Ostoja „Ossi“ Matic, Selfmademan mit bosnisch-herzegowinischen Wurzeln, Lucky Car gegründet.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp