„Lucky-Car“ expandiert erfolgreich in Österreich

Im 10. Jahr des Bestehens folgt Lucky Car, der KFZ-Spezialist für Lack und Karosserie einem erfolgreichen, österreichweiten Expansionskurs.

24 Standorte seit Unternehmensgründung

Seit 2008 wurden 24 Standorte im Osten Österreichs und einer in Kärnten eröffnet. Im Jahr 2018 folgen nun weitere Lucky Car Standorte im gesamten Bundesgebiet. Nach Eisenstadt folgen Standorte in Salzburg, Innsbruck, Graz und Linz. Verhandlungen für weitere Standorte werden bereits geführt. Die Expansion basiert auf einem Franchisesystem, das 2016 als „Bestens Franchisesystem“ Österreichs ausgezeichnet wurde.

Es gibt zwei wichtige Faktoren

„Zwei Faktoren sind für eine erfolgreiche Expansion wesentlich: der Standort und der Franchisepartner. Beides konnten wir in jüngster Vergangenheit in verscheidenden österreichischen Städten finden“, so der Lucky Car-Gründer Ostoja „Ossi“ Matic und weiter: „in den nächsten Jahren werden wir die Zahl der Lucky Car Filialen österreichweit verdoppeln.“

Neben der österreichweiten Expansion in Österreich werden bereits erste Gespräche mit Franchisepartnern in (Süd-)Deutschland und der Schweiz geführt.