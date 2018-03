Lucky Car feiert 10 jähriges Jubiläum

Eine Erfolgsgeschichte, welche 2008 begann

Im Jahr 2008 gründete Ostoja „Ossi“ Matic sein Erfolgsunternehmen „Lucky Car“. Spezialisiert auf Lack und Karosserie. Seither bestimmen die freundlich lächelnden

gelben Autos an den Geschäftsfassaden das Ortsbild in und um Wien. Die ersten beiden Filialen wurden noch im Gründungsjahr 2008 eröffnet. Bis 2010 folgten weitere sieben Standorte. 2014 waren es bereits 20.

Heute zählt das Unternehmen 23 Niederlassungen im Osten Österreichs. „Aber das ist es noch lange nicht gewesen!“, so Ostoja „Ossi“ Matic „Denn in den nächsten Jahren ist es unser erklärtes Ziel auf 55 Standorte in ganz Österreich zu wachsen! Parallel dazu werden wir auch die internationale Expansion mit besonderem Augenmerk auf Deutschland starten.“

Jeder Partner ist Geschäftsführer – gearbeitet wird kundenorientiert

Möglich macht die rasante Expansion ein effizientes und nachhaltiges Franchise-System. Jeder Partner ist Geschäftsführer seines Unternehmens, aber vereint in der starken Marke Lucky Car. Dieses Konzept wurde 2016 mit der Auszeichnung „Bestes Franchisesystem Österreichs“ des Franchiseverbandes prämiert. In kurzer Zeit konnte sich Lucky Car als verlässlicher Partner und schneller Problemlöser für sämtliche KFZ-Marken etablieren.

Unter dem Motto“ höchste Qualität mit dem besten Kundenservice zu einem fairen Preis“ hat sich die Marke Lucky Car zum Garant für ein großartiges Leistungsangebot vom Smart-Repair bis hin zum Komplettanbieter im Bereich Karosserie- und Lackierarbeiten am KFZ-Sektor aller Marken entwickelt. An den größeren Standorten werden auch KFZ-Servicearbeiten wie Reifendienst, Tausch von Verschleißteilen, Service gemäß der Herstellervorgaben und natürlich das §57a „Pickerl“ angeboten.

2018 wird weiter expandiert

Im Osten Österreichs wurde ja bereits ein dichtes Filialnetz geschaffen. Deshalb gilt nun das Augenmerk dem Süden und Westen Österreichs. Eine Filiale in Klagenfurt gibt es schon. Eine Filiale in Salzburg folgt alsbald.

Ostoja „Ossi“ Matic – der Gründer von Lucky Car

1971 im ehemaligen Jugoslawien – heute Bosnien und Herzegowina – geboren. 1979 kam er mit seinen Eltern nach Wien. Seine Mutter war Hausmeisterin in Wien Simmering. Im selben Haus war ein Installateur Betrieb angesiedelt. Dort absolvierte Ostoja Matic eine Lehre und wechselte nach erfolgreichem Lehrabschluss als Haustechniker ins AKH. Allerdings sah Ostoja Matic nur in der Selbstständigkeit die Chance auf größeren Erfolg. So eröffnete er eine Autoreinigungsfirma und erkannte bald, dass mit der Reparatur von Lack- und Karosserieschäden zusätzliches Geld zu verdienen sei. So war Lucky Car geboren und die Geschichte nahm ihren Lauf.

Vom heutigen Bundeskanzler Sebastian Kurz wurde Ostoja Matic – als Kurz Staatssekretär für Integration war – zum Integrationsbotschafter bestellt. Eine Tätigkeit, der Ostoja Matic auch heute noch mit großer Begeisterung nachgeht.