Lucky Car holt Oliver Bogner an Bord

Lucky Car holt Oliver Bogner an Bord – Der österreichische Werkstättenmarkt bleibt in Bewegung – und Lucky Car setzt ein klares Zeichen für weiteres Wachstum. Der vertragsfreie Kfz-Werkstättenanbieter verstärkt sein Führungsteam und holt mit Oliver Bogner einen erfahrenen Marketingstrategen an Bord. Seit Ende vergangenen Jahres verantwortet der 40-Jährige als Head of Marketing sämtliche Marketingagenden des Unternehmens.

Mit diesem Schritt unterstreicht Lucky Car den Anspruch, nicht nur operativ, sondern auch markenstrategisch den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Bogner bringt langjährige Führungserfahrung aus unterschiedlichen Branchen mit – von Immobilien über Fitness bis hin zur internationalen Markenwelt. Zuletzt war er als Department Head Marketing & Strategic Sales bei OTTO Immobilien tätig. Zuvor verantwortete er als Head of Marketing die Expansion des Fitness-Marktführers FITINN und war als Marketing Director bei L’Oréal Österreich für zentrale Marken- und Portfoliostrategien zuständig.

Von der Servicemarke zur Vertrauensmarke

Für Lucky Car geht es dabei um mehr als klassische Werbe- oder Kampagnenarbeit. Das Unternehmen verfolgt ambitionierte Wachstumsziele – und die Marke soll diesen Kurs strategisch begleiten. „Ziel wird es sein, Lucky Car von einer Service- zu einer echten Vertrauensmarke zu transformieren“, erklärt Bogner. Im Zentrum stehen ein emotionales, konsistentes Markenerlebnis sowie eine klare Positionierung über alle Kanäle hinweg.

Gerade im sensiblen Bereich der Kfz-Reparatur spielt Vertrauen eine entscheidende Rolle. Kunden geben nicht nur ihr Fahrzeug, sondern oft auch ein Stück Sicherheit aus der Hand. Hier will Lucky Car mit einer starken, glaubwürdigen Markenidentität punkten, die Qualität, Transparenz und Verlässlichkeit klar kommuniziert.

Bogner gilt als Marketingexperte, der emotionale Markeninszenierung mit datenbasierter Planung verbindet. Die Verbindung aus kreativer Markenführung und strategischer Analyse soll künftig noch stärker zum Tragen kommen. Dabei setzt er auf moderne Marketingtools und eine enge Abstimmung zwischen Zentrale und Franchisepartnern.

Kontinuierlicher Wachstumskurs

Lucky Car betreibt aktuell 62 Werkstätten in allen neun Bundesländern und beschäftigt rund 650 Mitarbeiter. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen seinen Expansionskurs konsequent vorangetrieben – unter anderem durch die Integration ehemaliger ATU-Standorte sowie durch Investitionen in Infrastruktur, Qualitätssicherung und Ausbildung.

Mittelfristig peilt das Unternehmen die 100-Millionen-Euro-Umsatzmarke an. In einem wirtschaftlich anspruchsvollen Umfeld sieht Geschäftsführer Mitar Kos vor allem einen Erfolgsfaktor als entscheidend: Vertrauen. „Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist Vertrauen die härteste Währung“, betont er. Mit Bogner hole man sich ausgewiesene Marken- und Führungskompetenz ins Haus, um die Position als Qualitätsvorreiter weiter auszubauen.

Marke als strategischer Wachstumstreiber

Die Rolle des Marketings wird bei Lucky Car damit klar als strategischer Wachstumstreiber definiert. Es geht nicht nur um Sichtbarkeit, sondern um Differenzierung in einem wettbewerbsintensiven Markt. Vertragsfreie Werkstätten stehen häufig im Spannungsfeld zwischen Preisorientierung und Qualitätsanspruch. Eine starke Marke kann hier Orientierung schaffen – und langfristige Kundenbindung ermöglichen.

Bogner setzt dabei auf Teamarbeit: Ein starkes internes Marketingteam, strategischer Einsatz moderner Kanäle und abteilungsübergreifende Zusammenarbeit sollen sicherstellen, dass Markenversprechen und tatsächliche Leistung übereinstimmen. Sein Anspruch ist klar formuliert: „Wo Lucky Car draufsteht, muss auch Lucky Car drin sein.“

Mit der personellen Verstärkung im Marketing unterstreicht Lucky Car, dass die nächste Wachstumsphase nicht nur über neue Standorte, sondern auch über eine klare Markenstrategie definiert wird. Der Anspruch: Qualität und Vertrauen nicht nur zu liefern, sondern erlebbar zu machen – an jedem Standort, in jedem Kundenkontakt.