Lucky Car mit Lehrlingsoffensive

Der Marktführer unter den vertragsfreien KFZ-Werkstattketten Österreichs, Lucky Car, startete vor wenigen Tagen mit der größten Lehrlingsoffensive in seiner Unternehmensgeschichte. Österreichweit schafft man 120 neue Lehrstellen. Nach nur wenigen Tagen haben sich bereits mehr als 50 Lehrlinge bei Lucky Car beworben.

„Für mich ist jede Bewerbung ein starkes Zeichen in das Vertrauen in Lucky Car“, so Ostoja „Ossi“ Matic, CEO und Gründer von Lucky Car. „Mit den jungen MitarbeiterInnen schaffen wir die Basis von morgen. Eine fundierte Ausbildung von Fachkräften ist der Motor unserer Wirtschaft.“ Um den künftigen Lehrbetrieb Lucky Car noch besser kennenzulernen, organisiert Lucky Car den ganzen Sommer über an allen Standorten „Tage der offenen Tür“.

Wie kann man sich bewerben?

Ganz einfach online bewerben. Lucky Car setzt sich umgehend mit den Bewerbern in Verbindung!

Bewerbungen: https://www.lucky-car.at/karriere/lehrstelle.html

Liste der österreichweiten Lucky-Car-Standorte: https://www.lucky-car.at/standorte.html

Derzeit werden knapp 40 Lucky-Car-Standorte in den Bundesländern Wien, Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich, der Steiermark, Kärnten, Salzburg und in Tirol betrieben. Tendenz steigend.

Lehrstellen für nachstehende Berufe werden angeboten:

– SpenglerIn

– LackiererIn

– KFZ-MechanikerIn

– KarosseriebautechnikerIn

Expansion

Nachdem im Osten Österreichs ein dichtes Filialnetz geschaffen hat, gilt das Hauptaugenmerk nunmehr der Expansion Richtung Süden und Westen Österreichs. In der Kärntner Landeshauptstadt Klagenfurt eröffnete eine Lucky-Car-Filiale; ebenso in Salzburg, Innsbruck, St. Pölten, Linz, Eisenstadt. Weitere sind geplant.

