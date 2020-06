Lucky Car mit neuer Marketing Managerin

Lucky Car baut sein Management-Team aus. Catrine Steiner übernimmt die Agenden der Marketing Managerin von Ing. Christian A. Rotter, der das Unternehmen nach zweieinhalb Jahren verlässt. Catrine Steiner schloss 2013 ihr Bakkalaureatsstudium für angewandte Betriebswirtschaft an der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt ab. Catrine Steiner wird sich für die künftige ieMarketing- und Expansionsstrategie von Lucky Car sowie für alle damit einhergehenden Marketingmaßnahmen verantwortlich zeichnen.

„Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren großartigen Mitarbeitern und Franchisepartnern Lucky Car zur absoluten Love-Brand für Jedermann und Jederfrau zu machen. Mein Ziel ist es, die Marke Lucky Car in den Köpfen der potenziellen und bestehenden Kunden zu formen und zu festigen. Jeder, der etwas rund ums Auto benötigt, soll als Erstes an uns denken und in weiterer Folge natürlich auch zu uns kommen“, so Catrine Steiner, neue Marketingleiterin von Lucky Car. Mehr dazu unter https://www.lucky-car.at

