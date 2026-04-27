Lucky Car treibt Investitionen an ATU-Standorten voran

Lucky Car treibt Investitionen an ATU-Standorten voran – Österreichs Marktführer unter den vertragsfreien Kfz-Werkstätten baut seine interne Infrastruktur weiter gezielt aus. Der Standort am Zwerchäckerweg 10 im 22. Wiener Gemeindebezirk wurde mit einer Lackierbox ausgestattet und markiert den Startschuss für weitere Investitionen an den bestehenden Werkstätten.

Lucky Car setzt seine Expansion weiter fort – und baut sein Angebot an den bestehenden Standorten weiter aus. Der Startschuss dafür wird mit dem Einbau einer Lackierbox in der Werkstatt am Zwerchäckerweg 10 im 22. Wiener Gemeindebezirk gesetzt. Entsprechend der Lucky Car-Unternehmensstrategie liegt der Fokus auch beim Ausbau auf höchster Qualität und voller Kundenzufriedenheit. Die neue Lackierbox ​​entspricht den höchsten Standards und gehört zu den modernsten Anlagen in Österreich.

Damit ist der Standort im 22. Bezirk auch der erste unter den ehemaligen ATU-Standorten, die 2024 von Lucky Car übernommen wurden, der mit einer neuen Lackierbox ausgerüstet wurde. „Wir konnten durch gezielte Investitionen und Modernisierungen die Standorte in den zwei Jahren seit der Übernahme erfolgreich in unser Werkstattnetz integrieren. Nun starten wir den nächsten Schritt und möchten das Angebot an bestimmten Standorten sukzessive ausbauen“, erklärt Mitar Kos, Geschäftsführer von Lucky Car.