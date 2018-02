Lumma Design – Veredlungsprogramm für Mercedes-AMG G63

Lumma Design – Veredlungsprogramm für Mercedes-AMG G63. Die Performance-Version der neuen G-Klasse, der Mercedes-AMG G63 (585 PS, 850 Nm), feiert in wenigen Tagen Premiere auf dem Auto Salon Genf. Doch schon jetzt gibt Lumma Design als einer der ersten Tuner weltweit einen Ausblick auf sein umfangreiches Veredelungsprogramm für die aufgefrischte Geländewagen-Legende. „Verbessert, nicht verändert“ rollt die neue G-Klasse zu den Händlern. „Ikonisch, robust und beinahe unverwüstlich.“ Mit diesen Worten beschreibt Premium-Hersteller Mercedes-Benz die DNA der G-Klasse. Eine Steilvorlage für Lumma Design, aus dem Besten das Beste herauszuholen – den Lumma CLR G770.

Breitbau

Schon jetzt steht fest: Der Breitbau-G wird polarisieren. Das wissen die Veredler aus dem Schwabenland und bieten neben einem markanten Breitbau-Bodykit mit reichlich Echtcarbon sowie Komplettradsätzen in 23 und 24 Zoll individuelle Interieur-Optionen, eine kernige Sportauspuffanlage mit Klappensteuerung sowie Tieferlegungen an. Zudem sind Leistungsspritzen für den Power-G in Vorbereitung.

Carbon ist bei der neuesten Kreation aus dem Hause Lumma Design allgegenwärtig. Das Bodykit CLR G770 besteht aus einer speziell für leistungsgesteigerte Fahrzeuge konzipierten Vollcarbon-Motorhaube inklusive Entlüftungsöffnungen. Mit Hilfe maßgeschneiderter Vollcarbon-Kotflügelverbreiterungen wächst der kantige Geländewagen um insgesamt 80 Millimeter – 40 Millimeter pro Seite – in die Breite.

Doppelte Tagfahrleuchten sowie ein in Carbon gehaltenes Mittelteil sind markante Merkmale der sportlichen Frontspoilerstoßstange. Seitenschwellerverkleidungen betonen die Flanken und erzeugen optisch mehr Tiefgang. Die eckigen Auspuffendrohre wurden dabei in die Verkleidungen integriert. Mit der edlen Kohlefaser überzogen präsentieren sich weitere Exterieurteile. So tragen Spiegelkappen, Seitenschutzleisten und Türgriffe Carbon. Lumma Design hat außerdem die Heckschürzenstoßstange mit einem Mittelteil in Carbonausführung aufgewertet. Ein Carbon-Cover für das Ersatzradfach, der Dachspoiler mit zusätzlicher Bremsleuchte und eine Roofbar mit zusätzlichen Tagfahrleuchten, jeweils in Carbon ausgeführt, setzen den CLR G770 vortrefflich in Szene.

Lumma Design rundet den extrovertierten Auftritt mit imposanten Komplettradsätzen in 23 und 24 Zoll ab. Erstmals am veredelten Power-G präsentiert der Veredler sein neu entwickeltes Leichtmetallrad Lumma CLR Racing 2. Eigens für die Gelände-Legende entwickelt wurde eine spezielle Heavy-Duty-Ausführung.

Frei nach dem Motto „Erlaubt ist, was gefällt“ hält Veredler Lumma Design eine Fülle individueller Interieur-Optionen bereit. Optional können Individualisten bei Lumma für den Mercedes-AMG G63 Tieferlegungssätze sowie eine Sportauspuffanlage mit Klappensteuerung bestellen. Leistungssteigerungen sind bereits in Vorbereitung. Weitere Informationen unter www.lumma-design.com