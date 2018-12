M-Style veredelt zwei Fünfer mit Carbon

Der Veredler M-Style aus Großbritannien hat sich dem aktuellen 5er der Generation G30 aber auch dem Vorgänger mit der Modellbezeichnung F90 angenommen und Anbauteile aus Carbon in „3D-Optik“ entwickelt. Spoiler: Ganz billig ist die Sache aber nicht.

Agressiveres Auftreten des G30

Der aktuelle BMW 5er bekam vom Tuner ein Carbon-Spoilerschwert in 3D-Optik montiert. Dieses sieht nicht nur gut aus sondenrn ist auch widerstandsfähig und lässt den Wagen dynamischer wirken. Preslich liegt man bei 1349 britischen Pfund – sprich zirka 1500€. Wer so weit fahren will, kann das Teil für 79 Pfund auch gleich bei M-Style montieren lassen.

Der M5 F90 bekommt noch mehr

Fahrer des Vorgängermodells gehen aber auch nicht leer aus. Neben dem Carbon Spoilerschwert gibt es auch noch Carbon Seitenschweller. Preislich liegt man hier aber schon bei 1968 Pfund für den Frontspoiler – also zirka 2190€. Die Seitenschweller liegen bei 2136 britischen Pfund – also schon bei 2375€. Also alles zusammen kein billiges Schnäppchen. Wer trotzdem weitere Infos möchte oder das Set gar zu Weihnachten verschenken möchte, kann sich auf der M-Style Webseite informieren.

