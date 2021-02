Magna – Batteriegehäuse für den Hummer EV

Magna errichtet in Michigan/USA eine Fabrik, in der auch die Batteriegehäuse für den GMC Hummer EV entstehen. In den rund 32.000 Quadratmeter großen Standort investiert Magna über 70 Millionen US-Dollar (ca. 57,6 Millionen Euro). Die Inbetriebnahme ist für Beginn kommenden Jahres vorgesehen. Magna rechnet mit rund 300 Arbeitsplätzen in den kommenden fünf Jahren.

