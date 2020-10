Magna baut Fisker E-SUV

Big Deal für Magna: Magna baut den Fisker E-SUV Ocean. Ab Ende 2022 soll Magna jährlich bis zu 50.000 E-SUV des Fisker Ocean bauen. In den Magna-Werken in Graz und im slowenischen Hoče. Magna fungiert dabei als Projektentwickler, stellt seine Batterieplattform und produziert den Fisker Ocean.

Der Fisker Ocean wird zunächst exklusiv von Magna in Europa hergestellt. Das Fahrzeug nutzt die Elektrofahrzeug-Architektur von Magna in Kombination mit dem Fisker-Flexible Platform Adaptive Design (FF-PAD), um eine leichte, aluminiumhybrid basierte FM29-Plattform für den Fisker Ocean zu schaffen. So Magna in einer offiziellen Stellungnahme. “Mehr als 3,7 Millionen produzierte Fahrzeuge und unser Know-how in der E-Mobilität sind eine starke Basis, um Fisker bei der Entwicklung und Herstellung des Fisker Ocean zu unterstützen,“ so Magna-Steyr-Chef Frank Klein.

Das in der Studie 4,46 m lange E-SUV wird über zwei E-Motoren, Allradantrieb und ein Solardach verfügen. Die Reichweite soll 480 Kilometer betragen, der Preis unter 40.000 Euro liegen. Es Abo-modelle seien möglich. Mit einer Anzahlung von 2.999 Dollar und einer monatlichen Rate von 379 Dollar.

