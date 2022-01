Magna eDrive-Systeme im VW ID.4

Magna hat mit der Großserienproduktion sekundärer eDrive-Systeme für den Elektro-Crossover VW ID.4 begonnen. Eines der Fahrzeuge des Automobilherstellers auf der MEB-Plattform. Das sekundäre eDrive-System wird vom Joint Venture Hasco Magna Electric Drive Systems Co., Ltd. (HME) in China produziert. Es ist für die Märkte in Asien, Europa und Nordamerika vorgesehen.

HME ist globaler Lieferant von sekundären eDrives für die allradgetriebenen MEB-Modelle von Volkswagen mit einer Leistung von mehr als 185 kW. Das hochintegrierte eDrive-System ist speziell für sekundäre eDrives elektrifizierter Fahrzeuge optimiert. Es wurde nach dem voll integrierten, modularen und skalierbaren Baukastensystem von Magna entwickelt. Das Ergebnis ist ein kosteneffizientes und hochentwickeltes Produkt, das alle Anforderungen für den globalen Einsatz erfüllt. Es ist eines von vielen eDrive-Produkten im Portfolio von Magna, das Leistungsbereiche bis zu 250 kW für alle Fahrzeugtypen abdeckt.

„Wir sind sehr stolz darauf, der globale Lieferant für alle sekundären eDrives für die MEB-Plattform von Volkswagen zu sein und die ersten Fahrzeuge auf dem Markt zu sehen“, so Tom Rucker, Präsident von Magna Powertrain. „Das ist das jüngste Hochvolt-eDrive-System das Magna für die Serienproduktion industrialisiert hat. Wir freuen uns, es dem globalen Markt zur Verfügung zu stellen.“

„Diese Entwicklung ist ein Beweis für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Magna und Hasco. Sie stellt einen wichtigen Meilenstein in unserer Elektrifizierungsstrategie dar. Als führender Anbieter von eDrive-Systemen in China sind wir stolz darauf, unsere Kunden auf der ganzen Welt beim Übergang zu NEVs zu unterstützen“, fügte Haitao Zhang, Hasco-Präsident, hinzu.

Das System umfasst einen Induktions-E-Motor, ein integriertes Ein-Gang-Getriebe, einen Hochspannungs-Inverter sowie die entsprechende Software und Steuerung. Es liefert außerdem eine Spitzenleistung von 80 kW an die Vorderräder und verfügt über das klassenbeste Schleppmoment zur Optimierung der Effizienz.

