Magna wird Elektro-Architektur für BAIC entwickeln

Die BAIC Gruppe (Beijing Automotive Industry Holding Co., Ltd.) und Magna werden gemeinsam eine intelligente, Elektrofahrzeug-Architektur entwickeln. Die Vereinbarung wurde am 09.04.2018 von Xu Heyi, Chairman der BAIC Group und Günther Apfalter, President Magna Europe & Magna Steyr in Peking unterzeichnet. Unter anderem waren auch Bundeskanzler Sebastian Kurz, Bundespräsident Alexander van der Bellen, Verkehrsminister Norbert Hofer und Wirtschaftskammer Präsident Christoph Leitl vor Ort.

Gemeinsames Projekt für die nächste Generation einer elektrischen Fahrzeug-Architektur

China verkaufte im Jahr 2017 rund 700.000 Elektrofahrzeuge und ist weltweit der größte und führende Markt für Elektromobilität. Durch staatliche Subventionen und Vorgaben sollen bis 2020 rund fünf Millionen E-Fahrzeuge auf chinesischen Straßen unterwegs sein.,

Günther Apfalter:“ „Wir sind sehr stolz darauf, gemeinsam mit und für BAIC die nächste Generation einer intelligenten elektrischen Fahrzeug-Architektur zu entwickeln“. Dies ist ein weiterer großer Schritt für Magna bei der Fahrzeug-Elektrifizierung für den chinesischen Markt.“