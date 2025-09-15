Magna erhält Fertigungsauftrag von XPENG

Magna erhält Fertigungsauftrag von XPENG – Mit dem Eintritt chinesischer Automobilhersteller in den europäischen Markt wächst der Bedarf an lokaler Produktion. Heute hat Magna bekannt gegeben, dass XPENG, ein chinesischer Hersteller von intelligenten Elektrofahrzeugen, das Unternehmen für die Montage von zwei neuen Modellen für den europäischen Markt ausgewählt hat. Die Serienproduktion dieser neuen vollelektrischen Fahrzeuge wird im dritten Quartal 2025 beginnen und markiert den Beginn einer langfristigen Zusammenarbeit für zukünftige Modelle.

Seit fast 20 Jahren unterstützt Magna chinesische Automobilhersteller bei der Gesamtfahrzeugentwicklung und seit 2018 auch mit Fertigungs- und Montagedienstleistungen im Inland. Dieses neu vergebene Programm ist die erste Fahrzeugmontage für einen chinesischen OEM am Magna-Standort in Graz, Österreich, und steht im Einklang mit dem Engagement von XPENG für die Lokalisierung in Europa.

Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit XPENG – ein bedeutender Meilenstein, denn es ist unser erster chinesischer OEM-Partner hier in Europa“, sagte Roland Prettner, President Magna Complete Vehicles. „Diese Partnerschaft unterstreicht unser Engagement für Innovation und Flexibilität, um den sich wandelnden Anforderungen der Automobilindustrie gerecht zu werden. Mit unserer langjährigen Erfahrung und modernen Produktionsanlagen sind wir bestens aufgestellt, um die ehrgeizigen Ziele von XPENG für den europäischen Markt zu unterstützen.“

Magna ist ein wichtiger strategischer Partner für OEMs, die ihre Präsenz in der Region ausbauen möchten. Mit einem Leistungsspektrum, zu dem auch die weltweit führende Position im Bereich der markenunabhängigen Auftragsfertigung gehört, bietet Magna umfassendes Automobil-Know-how, Flexibilität und Erfahrung in der Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von OEMs. Aufgrund dieser Positionierung kann Magna Automobilhersteller bedarfsorientiert und zügig unterstützen.

„Unsere Partnerschaft mit Magna passt perfekt zu unserer Vision und Strategie, unsere Kapazitäten in Europa zu stärken“, sagte Brian Gu, stellvertretender Vorsitzender und Präsident von XPENG. „Dies ist ein erster Schritt für unser Wachstum in Europa, da wir uns langfristig für Europa engagieren.“

Mit über 125 Jahren Erfahrung in der Fahrzeugherstellung hat Magna ein globales Netzwerk von Partnern und Zulieferern aufgebaut. Das Unternehmen hat mehr als 40 Gesamtfahrzeuge und Derivate entwickelt und über 4 Millionen Fahrzeuge produziert.