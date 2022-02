Magna – Integriertes Fahrer- und Insassenüberwachungssystem

Magna hat von einem deutschen Automobilhersteller einen großvolumigen globalen Auftrag für ein integriertes Fahrer- und Insassenüberwachungssystem erhalten. Es soll zukünftige Vorgaben durch Euro NCAP und General Safety Regulation zu erfüllen. Mit der rasant fortschreitenden Entwicklung bei Fahrerassistenzsystemen (ADAS) wird die Fahrerüberwachung zu einem immer wichtigeren Sicherheitsmerkmal. Die branchenweit erste Systemlösung kommt ab 2024 auf den Markt und integriert Kamera und Elektronik vollständig in den Innenspiegel.

Kamera, Elektronik, Innenspiegel

Als integriertes Fahrer- und Insassenüberwachungssystem vereint Magna Kamera, Elektronik und Innenspiegel in einer Einheit. Das System reduziert die Komplexität der Komponenten und integriert die hochauflösende Kamera, die Infrarotsender und die elektronische Steuereinheit vollständig in den Innenspiegel. Wichtiges Merkmal: die hinter dem Spiegelglas verborgene Kamera. Sie verbessert im Vergleich zu den aktuell auf dem Markt befindlichen Lösungen sowohl die Integration im Innenraum als auch das Styling. Eine hochentwickelte Software überwacht die Kopf-, Augen- und Körperbewegungen des Fahrers. Um unaufmerksames Verhalten, Schläfrigkeit oder Erschöpfungserscheinungen zu erkennen. Außerdem verfügt das System über eine Innenraumüberwachung. Mit der können nicht nur der Fahrer, sondern auch die Aktivitäten und die Anwesenheit anderer Fahrzeuginsassen überwacht werden.

„Abgelenktes Fahren ist nach wie vor eine der Hauptursachen für Fahrzeugunfälle weltweit“, so John O’Hara, Präsident von Magna Electronics und Magna Mechatronics, Mirrors and Lighting. „Mit unserer Expertise und unserem Know-how in der Kamera- und Spiegeltechnologie konnten wir eine innovative Systemlösung entwickeln. Die erfüllt zukünftige Euro NCAP- und GSR-Anforderungen und optimiert gleichzeitig Integration, Design und Kosten.“

Ein weiteres Merkmal des Magna-Systems ist die zentrale Position hoch auf der Windschutzscheibe. Sie ermöglicht eine optimale, ungehinderte Sicht auf den Fahrer, den Beifahrer und die Insassen der zweiten und dritten Reihe.

