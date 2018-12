Magna kauft Sitzhersteller Viza Geca

Die Bereitstellung zukunftsweisender Sitzlösungen für zusätzliche Funktionalitäten ist von großer Bedeutung, da Mobilitätstrends das Nutzungsverhalten der Verbraucher verändern. Zusätzliche Funktionen werden bereits durch die Sitzstrukturen ermöglicht. Um die Kompetenzen von Magna in diesem Bereich weiter auszubauen, unterzeichnete das Unternehmen eine Vereinbarung um die spanische VIZA Geca SL zu erwerben. Die Übernahme wird voraussichtlich bis Ende des ersten Quartals 2019 abgeschlossen sein.

Der Experte im Bereich Sitzlösungen

VIZA, zu deren Kunden derzeit unter anderem VW, PSA und Renault Nissan gehören, verfügt über eine ausgewiesene Expertise im Bereich Sitzstrukturen und ein Produktportfolio, das patentierte Bodenverriegelungssysteme und Sitze mit Klappfunktion umfasst. Basierend auf 73 Jahren Erfahrung wird VIZA Magna künftig bei der Weiterentwicklung konfigurierbarer Sitzlösungen in einer neuen Mobilitätslandschaft unterstützen. Viza betreibt vier Produktionsstätten erzielte 2017 einen Umsatz von 125 Millionen Euro.

Magna stärkt mit der Übernahme von VIZA seine Sitzkompetenz

„Wir haben unser Sitzgeschäft strategisch und bewusst ausgebaut, insbesondere mit unseren Strukturprodukten, die höhere Investitionen erfordern“, sagte Mike Bisson, Präsident Magna Seating. „Die umfassende Expertise und Präsenz von VIZA gibt uns zusätzliche Unterstützung beim Wachstum, insbesondere in Europa, und stärkt unsere Wettbewerbsposition.“ Nach der Genehmigung der Übernahme wird Magna die beiden VIZA-Standorte in Europa (Spanien und Tschechien) sowie je einen in Marokko und Mexiko und mehr als 1.100 neue Mitarbeiter übernehmen. Magna ist bei Automobilherstellern und Endverbrauchern für die Qualität und Innovation seiner Sitzkonzepte bekannt. Weltweit betreibt der Geschäftsbereich Seating sechs Forschungs- und Entwicklungszentren sowie 50 Produktionsstätten.

Teilen mit: Twitter

Facebook

Google

WhatsApp