Magna kooperiert mit chinesischem NIO-Hersteller

Magna kooperiert mit chinesischem NIO-Hersteller. Während Chinas Umweltplan Gestalt annimmt, entwickeln zahlreiche Startup-Unternehmen des Landes innovative, energieeffiziente Fahrzeugtypen. Für diesen Prozess werden kompetente und leistungsstarke Zulieferer benötigt. So auch das chinesische Startup NIO und sein neuer Elektro-SUV, der NIO ES8, für den Magna wichtige Bauteile und Systeme liefert.

Der siebensitzige ES8 verfügt über eine Leichtbaukarosserie und einem Chassis aus Vollaluminium. Je ein Elektroantrieb an der Vorder- und Hinterachse treiben das SUV an. Magna liefert dazu den vorderen Fahrschemel und den Hinterachsträger aus Aluminium, die Getriebe für beide Elektroantriebssysteme sowie die Schließsysteme für die Seitentüren und die Motorhaube.

Magna besitzt das einzigartige Know-how und die Erfahrung, um die Verbreitung von Fahrzeugen mit alternativen Antriebstechniken in China und weltweit voranzutreiben. Als Technologieführer in verschiedenen Bereichen der Automobilbranche ist Magna in der Lage, Hybrid- und Elektroantriebe, Karosserie und Strukturfertigung sowie Leichtbaulösungen mit einer Reihe von Metall- und Kunststoff/Verbundwerkstoffen zu kombinieren.