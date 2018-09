Magna: Lösungen für leichte Heckklappen

Das anhaltende starke Wachstum im SUV- und Crossover-Segment und schärfere globale CO2-Regelungen führen dazu, dass viele Autohersteller auf leichte, thermoplastische Heckklappenmodule setzen. Allein im Jahr 2017 kamen rund ein Drittel des weltweiten Fahrzeugabsatzes aus diesen Segment.

25% Gewichtsersparnis

Magna, als einer der größten Automobilzulieferer, bietet Fahrzeugherstellern ein einzigartiges Know-how bei der Entwicklung und Produktion leichter, recycelbarer Heckklappen-Module, die im Vergleich zu Stahlversionen eine Gewichtseinsparung von bis zu 25 Prozent ermöglichen. Darüber hinaus bietet diese Technologie vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.



Neben der Gewichtsersparnis auch ein Designgrund

Die thermoplastischen Heckklappenmodule von Magna erfüllen die wachsende Nachfrage nach Leichtbau-Lösungen, die Autohersteller dabei unterstützen, das Fahrzeuggewicht zu reduzieren und die Kraftstoffeffizienz zu verbessern. Damit werden CO2-Emissionen reduziert sowie die Reichweite von Elektrofahrzeugen erweitert. Auch die Aerodynamik verbessert sich.“, sagt Magna Exteriors President Grahame Burrow. „Sie ermöglichen außerdem eine größere Designfreiheit, und bieten den Herstellern die Möglichkeit, Facelifts kostengünstiger zu gestalten.“

Seit 1999 fertigt Magna solche Heckklappen

Die Produktion von thermoplastischen Heckklappen begann 1999 für einen europäischen Premium-Automobilhersteller, gefolgt von weiteren europäischen Produktneuheiten. Die erste Thermoplast-Heckklappe für den nordamerikanischen Markt kam 2014 mit dem Nissan Rogue, in diesem Jahr folgten der Jeep Cherokee 2019 und der Acura RDX 2019, ein SUV-Modell der Luxusmarke von Honda. Auch in China werden noch in diesem Jahr zwei Modelle eingeführt, für die Magna die thermoplastischen Heckklappen-Module liefert. Insgesamt verließen weltweit bereits mehr als 3 Millionen Hecktüren die Produktionslinien von Magna. Neben der signifikanten Gewichtsreduktion und der größeren Gestaltungsmöglichkeiten bietet diese Technologie einen geringeren Montageaufwand für den Hersteller.

