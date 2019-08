Magna – Neue Mobilität bei der IAA

Magna bringt seine Vision neuer Mobilität bei der IAA. Das Unternehmen unterstützt Automobilhersteller bei der Entwicklung fortschrittlicher Technologien für die Zukunft. So konzentriert sich der Messeauftritt von Magna bei der IAA (12-22.9.) in auf folgende Schwerpunkte der Mobilität: Autonomes Fahren, Elektrifizierung, Smart Mobility und Leichtbau.

„Von der Fahrzeugfunktion bis zum Fahrerlebnis hat sich die Definition des Autos radikal verändert“, so Don Walker, Chief Executive Officer Magna International. „In der Ära einer sich rasant verändernden Mobilität ermöglicht Magna neue Mobilitätstechnologien auf höchstem Niveau. Von der Entwicklung von Systemen und Produkten bis hin zum Angebot neuer Perspektiven.“

Zusätzlich zu den Exponaten konzentriert sich Magna während der IAA-Publikumstage auf die Suche nach neuen Talenten. Die aktuelle Kampagne „Engineer Your Way to a Job“ richtet sich an den Engineering-Nachwuchs.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp