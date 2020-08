Magna – Neues Powertrain-Werk

Magna wird sein Powertrain-Geschäft in Kechnec, Slovakei, erweitern – das erste Werk für Metallbearbeitungslösungen von Antriebssträngen des Unternehmens in Europa. Die festliche Grundsteinlegung erfolgte am vergangenen Freitag, wo die Bauarbeiten der 7.675 Quadratmeter (82.600 Quadratfuß) großen Anlage voraussichtlich im März 2021 fertiggestellt werden. An der Veranstaltung nahmen lokale Regierungsbeamte sowie Führungskräfte von Magna teil.

Mit dem neuen Werk erweitert Magna die Kapazitäten für Antriebsstränge in der Region und eröffnet zusätzliche Möglichkeiten für den Kechnec-Campus. Das benachbarte Getriebewerk wurde vor 15 Jahren von Getrag eröffnet, das Magna 2016 erworben hat und das derzeit unter anderem Getriebe für die BMW Group herstellt. Seit vielen Jahren unterstützt Magna die lokale Gemeinde und das Bildungssystems in Kechnec. Mit dem neuen Werk schafft Magna Arbeitsplätze für hochqualifizierte Mitarbeiter aus der Region.

„Es ist eine spannende Zeit in der Automobilindustrie und auch für Magna – ganz besonders in unserem Powertrain-Geschäft“, sagt Tom Rucker, President Magna Powertrain. „Wir stehen mit unseren Produkten sowie mit einem Portfolio, das nachhaltige, innovative Lösungen für heute und in Zukunft bereithält, an der Spitze der Elektrifizierung.“

Das neue Werk für Metalumformung wird voraussichtlich im August 2021 mit rund 50 Mitarbeitern die Produktion aufnehmen und ist der vierte Standort von Magna in der Slowakei.

