Mahle: E-Motor ohne seltene Erden

Ein neuartiger E-Motor von Mahle kommt ohne seltene Erden aus. Für den magnetfreien Elektromotor verlieh der Rat für Formgebung Mahle den „German Innovation Award“ in der Kategorie „Excellence in Business to Business E-Mobility Technologies“. Ein weiteres zentrales Merkmal des E-Motor von Mahle ohne seltenen Erden ist die kontaktlose Leistungsübertragung. So arbeitet der Motor außerdem verschleiß- und wartungsfrei. Der Wirkungsgrad liegt in den meistgenutzten Fahrzuständen des Antriebssystems bei über 95 Prozent.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp