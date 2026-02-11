Mahle – Mehr Reichweite aus der Klimaanlage

Mahle – Mehr Reichweite aus der Klimaanlage – Mit einem neuen System für die Innenraumheizung reduziert man den Energiebedarf der Klimaanlage im Fahrzeug um bis zu 20 Prozent. In Elektroautos erhöht sich so die Reichweite im Winter leicht. Der „Heat X Range+“ gewinnt Wärme aus der Innenraumluft zurück und wärmt die angesaugte Frischluft durch die Abluft vor. Zudem verbessert sich die Luftqualität im Fahrzeug. Autohersteller können das neue System dank seines modularen Designs einfach und kostengünstig in bestehende Modelle integrieren.

Tests mit einem typischen E-Fahrzeug der Mittelklasse bei einer Außentemperatur von minus sieben Grad Celsius und einer Innenraumtemperatur von 20 Grad zeigten, dass die Reichweite pro Batterieladung um knapp 10 Kilometer steigt. Gleichzeitig garantiert die kontinuierliche Zufuhr von sauerstoffreicher Luft eine hohe Innenraumluftqualität und minimiert das Risiko von Beschlagbildung auf den Fahrzeugscheiben.

Das neue Wärmerückgewinnungssystem nutzt den Verdampfer der Klimaanlage, um Wärmeenergie aus der Abluft des Fahrgastraums zu gewinnen und nutzbar zu machen. Dabei erhitzt die nach außen geführte Luft das Kältemittel im Verdampfer, während sie den Fahrgastraum verlässt. Das Kältemittel gibt die gespeicherte Energie anschließend an die angesaugte Frischluft ab, bevor diese in den Fahrzeuginnenraum gelangt. Dabei wird die Frischluft effizient vorgewärmt und der Heizleistungsbedarf bei winterlichen Temperaturen im Vergleich zu konventionellen Abluftsystemen gesenkt.

Das neue Wärmerückgewinnungssystem hat keinen nachteiligen Einfluss auf die Luftströmungsleistung und das akustische Verhalten der Fahrzeugklimaanlage. Es ist aktuell für das Kältemittel R1234yf ausgelegt und kann mit geringen Änderungen aber auf alle alternativen Kältemittel angepasst werden.