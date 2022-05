Mahle startete Produktion des X20

Mahle startete am slowenischen Standort Sempeter pri Gorici mit der Produktion seines neuen Traktionsmotors X20 für E-Bikes begonnen. An der Fertigungslinie bauen derzeit etwa 20 Beschäftigte den neuen Antrieb. Erste Auslieferungen an Kunden sind bereits erfolgt.

Mit weniger als 3,2 Kilogramm Systemgewicht ist der X20 inklusive Batterie und Bedieneinheit der leichteste E-Bike-Antrieb am Markt. Entwickelt wurde das neue Produkt von Mahle Smartbike Systems in Spanien.

200 Watt, 23/55 Nm

Das X20-Antriebssystem leistet 200 Watt und liefert als Nabenmotor 23 Newtonmeter direkt an das Rad. Das sei im Betrieb mit einem Mittelmotor mit 55 Newtonmetern Drehmoment vergleichbar. Ein Sensorikpaket misst Beschleunigung, Geschwindigkeit, Drehmoment, Temperatur. und Trittfrequenz. Und passt den Antrieb durch eine künstliche Intelligenz die Unterstützung laufend an.

Mahle geht davon aus, dass der X20 dem Standort ein Umsatzwachstum im mittleren zweistelligen Millionenbereich innerhalb der nächsten Jahre sichert.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp