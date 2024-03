Majorette feiert auch mit dem „First Ever“

Majorette wird 60 Jahre alt. Den runden Geburtstag feiert der französische Hersteller Spielzeugautos mit einer Reihe von Editionsmodellen und Geschenksets. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Firmenhistorie und Vorbildern aus dem eigenen Land. So gibt es eine Wiederauflage des ersten Majorette-Fahrzeugs.

Der „First Ever“ ist ein Formel-Rennwagen im Stil der 1960er-Jahre inklusive Fahrer im Cockpit. Zum 60. Geburtstag wird das Auto in sechs verschiedenen Farben neu aufgelegt. Die übrigen Editionsmodelle tragen an ihren Flanken das Firmenlogo der jeweiligen Epoche. Es handelt sich um so genannte als Deluxe-Fahrzeuge mit beweglichen Teilen.

Einige Miniaturen kommen in nostalgischer Metallbox und würdigen die langjährigen Kooperationen zwischen Majorette und Partnern wie Volkswagen, Ford, Nissan, Renault, Lamborghini und Porsche. Eine weitere Deluxe-Serie widmet sich französischen Spezialitäten wie Baguette, Macarons, Dijon Senf und Käse. Ebenfalls das Heimatland im Blick hat die Serie „French Touch“. Die Farben der Karosserien ergeben nebeneinander gestellt die französische Flagge. Auf jedem der Fahrzeuge ist außerdem eine von sechs Pariser Sehenswürdigkeiten abgebildet.

Die 60 Jahre-Edition wird ab Frühjahr, die französische Kollektion – rechtzeitig zu den Olympischen Spielen in Paris – ab Sommer im Handel verfügbar sein. Die Majorette-Modelle sind in der Regel etwa 7,5 Zentimeter lang und im Maßstab 1:64 ausgeführt. (aum)

