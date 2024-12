MAN Doppeldecker für Kiew

Der Tourismusverband der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat einen umgebauten Doppeldeckerbus der Berliner Verkehrsbetriebe erhalten. Der MAN A 39 ist ein Geschenk im Rahmen der im März dieses Jahres geschlossenen Touristikpartnerschaft beider Städte. Der umgebaute Bus dient zunächst als mobile Ladestation für Smartphones und andere Kleingeräte sowie für Stadtrundfahrten mit Kriegsversehrten und Soldaten auf Heimaturlaub.

Der Dreiachser wurde mit Ladebuchsen ausgestattet, ist barrierefrei zugänglich und verfügt über zwei Rollstuhlplätze. Der Doppeldecker trägt den Schriftzug „From Berlin with love: stay charged, warm and free!“. Nach dem Krieg soll er als erste Touristeninformation in Kiew genutzt werden

