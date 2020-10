MAN – H2-Motor und Brennstoffzelle im Test

Bei MAN laufen H2-Motor und Brennstoffzelle im Test. Und zwar im elektrischen Verteiler-Lkw e-TGM. Bereits kommendes Jahr baut man erste Prototypen-Fahrzeuge des e-TGM auf. 800 Kilometer Reichweite wollen die Münchener mit ihrem Lkw bieten. Brennstoffzelle und der H 2 -Motor stehen für Tests bereit.

Der testweise Praxiseinsatz in Kooperation mit ausgewählten Kunden ist für 2023/24 geplant. Ziel ist die Erprobung des gesamten Ökosystems Wasserstoff in der Transportlogistik. Im Rahmen einer „Bayern-Flotte“ möchte MAN in einem Konsortialprojekt Wasserstoff für den Einsatz im Straßengüterfernverkehr erproben. Zusätzlich ist eine Kooperation mit Hochschulen geplant.

