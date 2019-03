MAN – Neoplan Tourliner als Luxus-Reisemobil

MAN hat den Neoplan Tourliner als Luxus-Reisemobil ausgebaut. Der Innenraum wurde komplett nach den individuellen Wünschen des Kunden gestaltet. Von der Fahrerkabine aus gelangt man zu einer geräumigen Sitzecke. Sie besteht aus vier komfortablen Sitzen, einem Tisch und einer Sitzbank.

Luxus-Wohnbereich

Dem Wohnbereich schließt sich die große Küche mit Induktionskochfeld und Backofen an. Die Front ist in dezentem Weiß gehalten. Arbeitsfläche und Hängeschränke sind aus Holz. Zwei bequeme Betten bilden den Schlafraum. Das Badezimmer bietet neben Waschbecken und Toilette. Außerdem eine Ambiente-Beleuchtung und eine verglaste Dusche mit hinterleuchteten Seitenwänden. Der Boden des Hochdeckers ist in Holzoptik ausgeführt.

Technik & Ausstattung

Weitere Ausstattungsmerkmale des Reisebusses: drei Fünf-kW-Ladewechselrichtern. Dazu vier Lithiumionen-Batterien, ein Batteriemanagementsystem und ein leistungsstarker Generator. WLAN, das Kamerasystem Birdview, SAT-Anlage und Skikoffer komplettieren den Luxus. Für die Wasserversorgung ist ein 920 Liter-Frischwassertank und ein Grauwassertank mit 520 Litern verbaut.

Ein 460 PS-Motor treibt den zwölf Meter langen Zweiachser an. Die Kraft überträgt ein automatisiertes Zwölfgang-MAN-Schaltgetriebe.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp