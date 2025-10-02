MAN zeigt ersten vollelektrischen Reisebus

MAN zeigt ersten vollelektrischen Reisebus -Mit dem Lion’s Coach 14 E stellt MAN den ersten vollelektrischen Reisebus eines großen europäischen Herstellers vor. Seine Weltpremiere erlebte das Modell auf der Busworld in Brüssel.

Der neue Reisebus basiert auf der Antriebstechnologie des MAN eTruck, die modernen NMC-Batterien werden im Werk Nürnberg in Serie gefertigt. Die nutzbare Kapazität liegt je nach Konfiguration zwischen 320 und 480 kWh. Unter optimalen Bedingungen verspricht der Hersteller Reichweiten von bis zu 650 Kilometern – eine Distanz, die viele Reiserouten ohne Zwischenstopp abdeckt, jedoch stark von Fahrweise, Topografie und Klima abhängen dürfte. Der Bus bietet Platz für bis zu 63 Fahrgäste bei unverändertem Gepäckvolumen gegenüber der Dieselvariante.

Nach dem Erfolg der Lion’s City E-Familie für den Stadt- und Überlandeinsatz, von der bereits rund 3000 Fahrzeuge produziert wurden, macht MAN so den nächsten Schritt Richtung emissionsfreie Fernreise.