Manhart GLR 700 – 190 Extra-PS

Manhart stellt mit dem GLR 700 sein zweites großes AMG-Projekt vor. Mit 190 Extra-PS bestückt Manhart den GLR 700 auf der Basis des GLC 63 S Coupé. Das ist mit 510 PS und 700 Newtonmetern Drehmoment ist der GLC 63 S schon ab Werk kein Kind von Traurigkeit.

Mittels neuer Turbolader, einem neuen Ansaugsystem sowie einem größeren Ladeluftkühler und verbesserter Einspritzung steigert Manhart die Leistung auf 700 PS. 908 Newtonmeter Drehmoment liegen maximal an. So geht es in 7,8 Sekunden von Tempo 100 auf 200 km/h.

Auch optisch ist der GLR 700 verändert. Ein Satz 21-Zoll-Felgen in Seidenmatt-Schwarz sowie gelbe Rundum-Akzente kennzeichnen das AMG-SUV als Manhart-Umbau. Durch die Folierung der Chromelemente in Schwarz erhält der GLR 700 seinen Tarnkappen-Look. Manhart bietet das GLR-Paket in drei verschiedenen Stufen an.

